Четырехлетний мальчик погиб под колесами машины в Кентау.

Трагедия произошла 24 июня. Малыш переходил дорогу в неположенном месте и его на скорости сбил водитель на «Жигулях». Мальчик скончался на месте у матери на руках.

По ее словам, виновника аварии отпустили на следующие сутки после трагедии. В департаменте полиции рассказали, что мужчина находится под подпиской о невыезде. Вот только родные погибшего малыша уверяют, это не первый раз, когда мужчина нарушая правила дорожного движения, уходит от ответственности. Они боятся, что и в этот раз он не понесёт наказания.

На этих кадрах — последние секунды жизни четырехлетнего Аарона. На видео видео, как мальчик с сестрой собираются переходить дорогу. Малыш решается первым, видимо, уверенный что машин нет, начинает бежать, успевает сделать всего два шага на проезжую часть, и его буквально «сметают» «Жигули».

Очевидцы рассказали, что скорая приехала через 5 минут, но реанимировать ребенка медикам не удалось. Они не смогли включить дефибриллятор. Аарон умер не приходя в сознание на месте ДТП.

В августе мальчику должно было исполниться пять лет. Мама погибшего малыша говорит, в тот злополучный день дети решили пойти в магазин за молоком. Когда заплаканная дочь вернулась одна, а соседи сказали, что на дороге сбили ребёнка, Наталья поняла, что случилось непоправимое.

-Я просила их увезти его в реанимацию, чтобы не на улице, не на горячем асфальте, потом у него пошла кровь из рта и носа, я посмотрела на пальчики, пальчики были уже синие и я поняла, что мой сын уже мертв. Виновника аварии сразу отпустили на следующий день под подписку о невыезде, я хочу чтобы его наказали по всей строгости закона, чтобы только я пронесла это горе, и никому больше не досталось, — говорит Наталья Ишкильдина, мама погибшего ребёнка.

По словам родных малыша, в день похорон к ним наведались родственники мужчины, который был за рулем «Жигулей». И сразу заявили, мол, дело замнут и ему ничего не будет.

По словам Юлии Кочкуровой, тети ребёнка, пришедшие говорили о том, что «ему ничего не будет, у них полиция в завязках, ему ничего не будет». Но женщина ответила, что они намерены идти до конца.

Про Ишкильдиных в Кентау, неизвестные начали распускать слухи, мол, семья пьющая и неблагополучная. Правда, прожившие с ними бок о бок много лет соседи по лестничной площадке говорят, даже ссор за супругами не замечали, а в детях муж с женой души не чаяли.

-У них благополучная семья, никто из них не пьет, это все подтвердят. Отец работает вахтовым методом, 15 дней на вахте, 15 дома. Мать с детьми, это такая трагедия, потерять собственного ребенка. Родители не должны хоронить своих детей, — рассказывает Нурсулу Парменова, соседка.

Эту видеозапись нам также предоставили родные погибшего мальчика. Они уверяют, на кадрах — та же машина и тот же водитель, видео сняли еще прошлой зимой. Очевидцы говорят, водитель нарушал правила дорожного движения, протаранил стоящую на обочине машину, и явно был не трезв.

Он прям напротив этого места таранит машину и его вытаскивают из машины, он обратно садится, его вытаскивают, он обратно. Это же говорит о том, что ему это все с рук сходит, раз он снова за рулем, — говорит Наталья Дьячук, крестная мама ребёнка.

В департаменте полиции информацию дали скудную. Был ли мужчина за рулем трезв, обнаружили ли в его крови наркотики или нет, не разглашают якобы в интересах следствия. По их словам, мужчина находится на свободе, и даже не под подпиской о невыезде.

-Он был на месте ДТП, это подтверждает видео. Освидетельствование, да, он его в тот же день прошел, данное заключение еще не готово. По данному видео были назначены экспертизы, по окончанию которых будет принято окончательное процессуальное решение. В данный момент мера пресечения водителя — обязательство, — комментирует Бекжан Дошманов, и.о. начальника управления дознания ДП Туркестанской области.

— А подписка о невыезде?

— Нет, мера пресечения не подписка, а обязательство о явке.

Вот только расследование может растянуться на пару месяцев. А виновник в смерти мальчика продолжает ходить на свободе.