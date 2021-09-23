В Шымкенте автомобиль на полном ходу сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.

Наезд со смертельным исходом произошел 23 сентября около часу ночи на проспекте Байдибек би. По словам очевидцев, автомобиль Ravon Nexia R3 двигался в сторону дендропарка. В этот момент по пешеходному переходу переходила дорогу женщина.

По невыясненным причинам 22-летний водитель сбил ее на полном ходу. От сильного удара женщину откинуло на несколько метров от пешеходного перехода.

В результате наезда женщина 45-50 лет скончалась от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой помощи.

На месте работают дорожные полицейские и криминалисты для более детального выяснения всех обстоятельств ДТП.