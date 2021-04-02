Президент страны раскритиковал работу Кабмина и пригрозил увольнением!

Касым-Жомарт Токаев потребовал ускорить темпы вакцинации. Казахстан бьет рекорды по заражению: за последние сутки больше 2 тысяч пациентов с положительным тестом на ковид. Больницы в крупных городах не справляются с наплывом людей — все больше пациентов поступают в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, растет число летальных случаев.

«Алексей Владимирович, ранее я говорил вам, что на данный период министр здравоохранения – ключевая фигура в правительстве, у вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты. В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последует кадровое решение, которое Вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но и правительства в целом», — резюмировал Касым-Жомарт ТОКАЕВ, президент РК.

Под жесткую критику главы государство попало и новое руководство «СК-Фармация». В некоторых больницах ощущается нехватка средств индивидуальной защиты для медиков.

«В отдельных регионах наблюдается дефицит, либо низкое качество закупаемых средств индивидуальной защиты. Мы сменили руководство «СК-Фармация». Именно сейчас настал момент, который покажет управленческие возможности нового руководства. В противном случае, увольнение», — пригрозил президент.

Казахстан отстает от государств-лидеров по темпам вакцинации, и причина тому проста — стране не хватает вакцины. Карагандинский фармкомплекс до сих пор не вышел на полную мощность. Хотя правительство заверяло, «что договоренности по Спутнику V и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации».

«На базе этой информации я анонсировал массовую вакцинацию, начиная с 1 февраля. По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,2% населения! Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины. Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок», — отметил Касым-Жомарт ТОКАЕВ, президент РК.

Страдает и бизнес. Ситуация усугубляется введением новых ограничений в регионах желтой и красной зоны. Примером для кабмина может стать Китай — там сумели снизить заболеваемость и подняться со «дна» ковидного экономического спада.

Глава государства поручил правительству и акимам регионов принять меры по снижению заболеваемости, обеспечить необходимое оснащение больниц, в том числе отделений реанимации, половина из которых далеки от требуемых стандартов. Когда решится вопрос с дефицитом вакцины — министры, главы городов и районов должны стать активными участником прививочной кампании.

Я призываю всех принять вакцину при первой возможности. Это забота о себе, своих старших и близких.