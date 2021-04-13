В Туркестанскую область с февраля месяца в общей сложности поставили 33 400 доз вакцины «Спутник V». На сегодняшний день 1 компонентом вакцинировали 33 400 человек.

Среди тех, кто получил вакцину глава Туркестана Рашид Аюпов, передает Otyrar.kz

За компанию с акимом пошли прививаться и многие коллеги, состояние после укола у всех стабильное. Никаких жалоб нет, говорят в акимате.

«После того, как получил вакцину находились под наблюдением врачей полчаса. У меня состояние хорошее, полет нормальный. Идем дальше работать», — сказал Рашид Аюпов.

Однако, в сети многие говорят о том, что вакцина не так эффективна, как о ней говорят.

«Эта вакцина не опасна, не было ни одного случая значимых побочных эффектов от прививки. Бывает, что болит рука или небольшое недомогание временное» , — поясняют медики.

Сам глава духовной столицы рассказал, после перенесенной болезни твердо решил вакцинироваться. Летом 2020- го Рашид Аюпов заразился коронавирусной пневмонией, его состояние было тяжелым.

«Я не хочу испытать снова то, что было летом. Поэтому, я сделал вакцину. Ситуация такая, что сейчас вакцинация самый оптимальный вариант не заразиться и жить. Это должен понимать каждый»,- сказал Рашид Аюпов.

Шуддин Саидов