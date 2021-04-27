Семья из Узбекистана в Шымкенте отравилась неизвестным веществом.

36-летняя женщина погибла на месте, еще двое детей в тяжелом состоянии доставлены в больницу, передает телеканал Аstana.

Как сообщили в Департаменте по ЧС, они приехали в город на поезде и сняли комнату в хостеле. Утром почувствовали недомогание. В помещении, где остановилась семья, специалисты газовой компании обнаружили проточный водонагреватель без дымоотводящей трубы-гофры. Но на момент проверки окна были открыты, а кран перекрыт. Поэтому специалисты не исключают, что причиной случившегося могло стать и пищевое отравления. Известно, что накануне перед смертью женщина ела баклажаны. Образцы еды уже доставлены в лабораторию.

«Граждане республики Узбекистан прибыли на поезде и поселились в данный хостел и с ними вместе данная гражданка 1985 года рождения, с ней было двое детей 2016 и 2010 годов рождения. В данный момент дети находятся в медицинском учреждении. Один ребенок состояние среднее, другой ребенок пока в реанимации. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорит Бахадыр РАСУЛОВ начальник управления ДЧС г. Шымкента