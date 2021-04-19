В дом ветеранов в Шардаринском районе Туркестанской области Умирзак Шукеев приехал с приглашением.

Cтарейшины, давно хотели выразить главе региона свое восхищение преображением областного центра. Ветераны помнят Туркестан маленьким городком, без инфраструктуры, света и газа.

«Наша область и город Туркестан под вашим руководством расцвели, выросли новые дома, постройки. Спасибо, приятно смотреть на преображение», — говорит Кыстау ИЛЕСОВ, ветеран труда.

Правда, «новый» Туркестан ветераны пока видели только по телевизору. Глава области предложил героям Великой Отечественной посетить духовную столицу, сопровождать почтенных аксакалов будут заместители главы региона.

«Я дам поручение руководителю нашего аппарата. Не нужно ждать окончания пандемии, необходимо соблюсти карантинные меры и свозить ветеранов в Туркестан. Утром выедете, не торопясь, съездите в Арыстан-баб и дальше», — говорит Умирзак ШУКЕЕВ, аким Туркестанской области.