Согласно данным об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 31 марта 2021 года, в Шымкенте зарегистрирован 51 случай КВИ.

Накануне в третьем мегаполисе зарегистрировали 47 случаев коронавирусной инфекции. Такой резкий всплеск заболеваемости COVID-19 привел к тому, что Шымкент оказался в «желтой» зоне.

Напомним, что по словам министра здравоохранения РК Алексея Цоя, шымкентские предприниматели — главные нарушители карантина в республике! Несмотря на ограничения, они работают позже установленного времени, разрешают проводить тои. Больше 250 бизнесменов нарушали карантин, 150 из них — злостные, им выписывали предупреждения и штрафы не один раз.