2 апреля 2021 года в чат «Быстрого реагирования» в сети Whatsapp Департамента полиции города Шымкент от местного жителя поступило сообщение о том, что в тойхане «Хасан ата» проводится праздничное мероприятие с нарушением карантинных требований.



Сотрудники Местной полицейской службы Абайского РУП Департамента полиции г. Шымкент прибыли на указанное место и установили, что в ней проводится праздничное мероприятие с участием около 70 граждан. В результате по данному факту в соответствии со статьей 425 КоАП РК были собран административный материал и направлен в Управление санитарно-эпидемиологического контроля по Абайскому району, сообщает Пресс-служба ДП Шымкента.



Стражи порядка продолжат профилактические мероприятия в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.