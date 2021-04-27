В Аль-Фарабийском районе города высажено 18 525 саженцев роз и 32 750 саженцев летних цветов.

Побелили деревья, навели порядок.

Для принятия мер в отношении граждан, нарушивших требования «Правил благоустройства территории города Шымкент» юридическими и физическими лицами, засорившими центральные улицы и дворы района, сотрудниками РОВД был организован совместный рейд. Во время рейдового мероприятия были составлены протоколы, наложены штрафы по статье 505 КоАП РК.

Так, на территории реки Кошкар ата был установлен гражданин, распивающий алкогольные напитки в общественном месте, в соответствии со статьей 440 КоАП РК составлен административный протокол. А, житель микрорайона Отырар оштрафован за сброс строительных отходов.

Не будем забывать, что чистый город — красивый город. Давайте держать свой город в чистоте!