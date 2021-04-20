Спортзал для занятий дзюдо открылся в Шардаре.

На открытие приехал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Глава региона пожелал будущим чемпионам удачи и брать пример с именитых спорсменов-земляков, также прославляя регион высокими достижениями.

По словам Шукеева, шардаринские спортсмены всегда были лучшими в армреслинге. Здесь родились и выросли 48 чемпионов мира, 316 чемпионов страны и 144 чемпионов Азии. В зале для армреслинга смогут заниматься не только дзюдо, но и боксом, борьбой, каратэ, метанием копья и ядра. Умирзак Шукеев подарил спортсменам американское спортивное оборудование.

«В этом спортивном зале занимались спортсмены, которые представляют миру не только Туркестанскую область, но и весь Казахстан. Это — Единственный клуб, в котором вырастили сотни чемпионов. Теперь этот клуб развивается и дальше. Думаю, будущее спорта в таких частных клубах», — говорит Умирзак ШУКЕЕВ, аким Туркестанской области.