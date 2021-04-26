В деле о смертельном избиении студента Абзалбека Уткурова поставлена точка.

Подсудимые слушали приговор в режиме онлайн из следственного изолятора. Обвиняемых суд признал виновными по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство». Родные убитого с особой жестокостью подростка не сдерживают слез. А подсудимые после оглашения не находят себе места.

Шестеро подростков получили от шести до 8 лет лишения свободы. По словам судьи, наибольший срок получил подсудимый, который достиг своего совершеннолетия. Остальным — в момент жестокой расправы со сверстником не исполнилось 18 -ти.

«Максимальное наказание 10 лет, указанное в законе, не может быть назначено несовершеннолетним. При этом одному осужденному уже было 18 лет на момент совершения преступления. За 1 месяц до драки исполнилось 18-ть. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы», — говорит Даурен САЙХАНОВ, судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.

Брат покойного Абзалбека Уткурова, Алмас, с решением суда не согласен. По его словам, подозреваемые легко отделались.

«Мы подадим апелляцию. Им дали слишком мягкое наказание. Каждому должны были дать по 8 лет. Все совершили одно и то же преступление. Хочу, чтобы они понесли наказание в полной мере», — говорит Алмас УТКУРОВ, брат погибшего.

Родные подсудимых, считают наказание слишком суровым. Их законные представители и адвокаты не раз заявляли, что следствие допустило грубые нарушения.

«Они не виновны, Абзалбек умер от удара камнем — это так? Экспертиза показала. Поэтому наши дети не виновны, почему они должны отбывать наказание? Это не справедливо!», — говорит Сапаркуль УСИНБАЕВА, сестра подсудимого.

17-летнего Абзал Уткуров был убит в мае прошлого года. Потасовка двух компаний подростков закончились дракой. Абзал оказался в реанимации, где не приходя в сознание молодой человек скончался.