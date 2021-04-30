ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА ГОРОДА ПРИНЯЛ ГРАЖДАН, ТРЕБУЮЩИХ ПРЕДОСТАВИТЬ ЖИЛЬЕ БЕЗ ОЧЕРЕДИ.

Многодетные, которые требуют предоставления жилья вне очереди, в очередной раз провели акции протеста перед зданием акимата. Их принял заместитель акима города Ергали Билисбеков.

Заместитель акима города внимательно выслушал вопросы каждого жителя, разъяснил, что в соответствии с законом «О жилищных отношениях» жилье из государственного жилищного фонда предоставляется в установленном порядке по очереди, а также разъяснил пути решения в рамках закона по отдельным актуальным вопросам граждан.

— Каждому гражданину, стоящему в очереди, будут распределены квартиры по своей очереди. Очередь на жилье автоматизирована. При этом вы можете круглосуточно отслеживать на каком этапе находится ваша очередь на жилье, в любое время через электронный портал e-gov,-сказал Ергали Даулетбекович.

В Шымкенте в этом году арендными квартирами планируется охватить 976 семей. До конца года для обеспечения жильем очередников планируется приобрести 1 580 квартир. Также с начала года по программе «5-20-25», «5-10-20» Шанырак» получили жилье 256 граждан. А по программе «7-20-25» в текущем году банками второго уровня выданы кредиты и обеспечено жильем 613 граждан.

В Шымкенте количество граждан состоящих в очереди на жилье составляет около 44 тысяч человек. По итогам 1 квартала текущего года в очередь на жилье зарегистрировались 2 796 граждан. Следовательно, каждый месяц в очереди регистрируются 932 человека.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился в 2 раза. В настоящее время в целях решения жилищных вопросов граждан в приоритетном направлении ведется работа по обеспечению их жильем в порядке очередности и через льготные кредиты, модернизации жилищного фонда. В мегаполисе активно ведется строительство жилья. В соответствии с поручением акима города жилищное строительство планируется довести до 1 млн квадратных метров.