Более ста многодетных семей станут новоселами.

Заслушан отчет управления жилья города Шымкент о проделанной работе за I квартал. По словам руководителя управления Азамата Рысжанова, по итогам I квартала 2021 года в очереди на жилье зарегистрировано 2 796 граждан (932 за каждый месяц). В списке на получение жилья по городу Шымкент числится 43 906 граждан.

В начале 2021 года арендные квартиры планировалось предоставить 976 семьям. На сегодняшний день принято решение жилищной комиссии по 300 квартирам, работающей молодежи выдаются ключи от квартир. 1 апреля было принято решение жилищной комиссии по 161 квартире. При этом детям-сиротам предоставляется 10 квартир, многодетным семьям-106 квартир, социально уязвимым слоям населения-45 квартир. Следующее заседание комиссии ожидается в мае.

Для обеспечения жильем очередников планируется, до конца 2021 года, приобрести 1 580 квартир. На приобретение квартир выделено 22,5 млрд тенге. Определен перечень частных застройщиков на рынке, ведется аналитическая работа.

До конца года квартирами на кредитной основе планируется охватить 4 197 семей. В мае 2021 года за счет средств местного бюджета планируется выдать жилищные сертификаты на сумму до 300 млн тенге (до 1 млн тенге на каждого гражданина).

Кроме того, в 2021 году на сумму 6 млн тенге, выделенных из местного бюджета, автоматизирована государственная услуга «выдача жилищных сертификатов». Прием документов граждан по данной услуге осуществляется посредством информационной системы через сайт www.kezekte.kz.

Жилье реализуется только в рамках закона, по электронной очереди!