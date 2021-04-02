Один из самых важных вопросов для Шымкента – транспортный.

Население третьего мегаполиса неуклонно растет, увеличивается и количество автомобилей на дорогах. Чтобы всем участникам дорожного движения было комфортно, в Шымкенте увеличивают протяженность автодорог.

«В прошлом году общая протяженность дорог составляла меньше трех тысяч километров, в этом — больше 3 200. Из них больше двух тысяч- асфальтобетонные, тысяча — гравийно-песчаные, 172 километра дорог — грунтовые», — рассказал Ерлан ЖОЛДАСОВ, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

С центральных дорог рабочие переместятся и на городские окраины. Асфальтированием дорожники займутся и в отдаленных жилых массивах.

«В этом году построим 168 объектов или 296 километров автомобильных дорог. 63% дорог в городе должны быть в хорошем и удовлетворительном состоянии. 13 объектов или 46 км переходят на 2022-ой год», — рассказал Ерлан ЖОЛДАСОВ, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

Не меньше дорог шымкентцев волнует общественный транспорт. Заместитель городского главы Максут Исаховов не отрицает, Шымкенту необходимы дополнительные автобусы.

«Специфика Шымкента по сравнению с другими городами в том, что 90 процентов домов — частные. Пассажиропоток — очень низкий. На восьми сотках стоит один дом, из которого общественным транспортом в среднем пользуются два человека. А если бы это был 10-ти этажный дом, то получилось бы уже около двухсот пассажиров», — рассказал Максут ИСАХОВ, заместитель акима г. Шымкента.

В прошлом году в Шымкенте отремонтировали около 400 километров дорог. По словам специалистов управления транспорта и автодорог, это рекордный показатель. На строительство дорог в этом году выделено 32 млрд тенге, на 8 миллиардов больше, чем годом ранее, а вот ремонтируемых улиц даже меньше. Чиновники связывают это с масштабом строительства объектов. Сдача одного из крупных — развязка на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова — намечена на конец этого года.

Анастасия Новикова