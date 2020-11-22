За сутки от коронавируса умерли 6 человек, от пневмонии — 2 человека.

Не снижается число смертей от КВИ и пневмонии в Казахстане, сообщает zakon.kz. Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 22 ноября.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 191 человека, среди которых 614 детей. В стационарах находится — 3 165 пациент, на амбулаторном уровне — 8 026 человек. 214 человек находятся в тяжелом состоянии, 29- крайней степени тяжести, 23 — на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 157 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 99 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 41 159, случаев с летальным исходом — 427, всего выздоровели — 30 059 человек.