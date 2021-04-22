Медицинские специалисты окнологического центра Шымкента повышают квалификацию.

Руководитель Центра онкогинекологии Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Кукубасов Ерлан и врач Центра онкогинекологии Бертлеуов Орынбасар проводят мастер-класс для врачей городского онкологического центра.

В частности, квалифицированные специалисты обучают местных врачей на практических занятиях этапам операции на новом аппарате и способу применения техники.

В результате операций, проведённых лапароскопически, сокращается время пребывания пациентов в стационаре. Такой метод позволяет оперировать с наименьшими осложнениями пациентов с большим весом.

Врачи из Алматы провели лапароскопическую операцию пациентке с онкологическим заболеванием весом 110 кг.

Возраст оперированной пациентки 67 лет. Помимо рака у пациентки имеются сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, артериальная гипертензия.

По словам врачей, для пациентки с избыточным весом, страдающей раком, операция прошла успешно. Благодаря операции, выполненной лапароскопическим методом, пациент может самостоятельно вставать вечером в тот же день.

Стоит отметить, что специалисты Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии проведут мастер-классы в городском онкологическом центре в период с 22 по 23 апреля и проведут лапароскопические операции семи пациентам.