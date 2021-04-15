Об этом сообщил руководитель управления строительства города Шымкент Ербол Ахметов.

Он рассказал о результатах проделанной работы за I квартал 2021 года.

По словам руководителя управления, в 2021 году за счет бюджета управлением строительства города Шымкент запланировано строительство 112 объектов на общую сумму 42,5 млрд тенге. Из них: жилье — 57 объектов (79 домов, 4 832 квартиры, 281,1 тысяча кв. м), объекты инженерной инфраструктуры – 15, образования – 11, объекты благоустройства – 2, культуры – 2, по чрезвычайным ситуациям – 1, спорт — 2 объекта. Объем освоенных средств по данным проектам в I квартале составил 4,6 млрд тенге.

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 1 млн кв. метров жилья. По расчетам за три месяца площадь фактически введенного в эксплуатацию жилья – 97,6 тысяч кв. метров. Из них: многоэтажный жилой дом – 82,9 тысяч кв. метров, индивидуальный жилой дом – 14,7 тысяч кв. метров.