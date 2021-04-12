Ночью 11 апреля 2021 года в 00:30 минут от очевидцев поступило сообщение о том, что в яму упал мужчина.

Происшествие произошло по адресу микрорайон Ынтымак Абайского района на участке без номера Жанакурылыс. По прибытию на место происшествия спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда выяснило , что мужчина 1978 г.р. нечаянно упал в яму глубиной 4 метра.

Спасатели Бекжанов Т., Ушербаев А. под руководством Курманбаева К.М. с помощью лестницы вытащили пострадавшего. В беседе с ним выяснилось, что поздно ночью возвращался домой, по дороге разговаривал с приятелем по телефону и не заметил открытой ямы. Мужчина в медицинской помощи не нуждался, сообщили в Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

Уважаемые жители города! Будьте внимательны и осмотрительны на дорогах, которые вам неизвестны. Возвращаясь ночью, старайтесь не отвлекаться на телефонные разговоры.