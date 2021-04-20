Шымкентские врачи спасли 52-летнего гражданина, у которого отказали лёгкие. Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения.
Исагил Тасим 4 апреля в тяжёлом состоянии был переведён скорой помощью из медицинского центра «Атамекен» в Шымкентский городской инфекционный центр.
Так как состояние больного было крайне тяжёлым, врачи сразу же госпитализировали его в реанимацию.
У 52-летнего гражданина было выявлено заражение коронавирусной инфекцией и 80% поражение лёгких.
Кроме того, пациент был подключён к аппарату, так как не мог дышать самостоятельно. У больного были осложнения 3-й степени дыхательной недостаточности, выраженный интоксикационный синдром, низкий уровень тромбоцитов.
Гражданину 1968 года рождения, врачи оказали полное лечение по протоколу, а также помощь по антикоагулянтной и антибактериальной терапии.
Пациента, получавшего лечение в реанимационном отделении более десяти дней, после улучшения состояния врачи перевели в палату.
Выздоровевшего гражданина врачи планируют выписать из больницы через несколько дней.