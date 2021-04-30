В Шымкенте за 29 апреля зарегистрировано 105 случаев заражения COVID-19 из них с симптомами – 70, без симптомов – 35, в том числе заболевших детей до 18 лет – 12 случаев, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) не зарегистрировано.

Выздоровевших за сутки — 101.

С 01.01.2021г. по 29.04.2021г. зарегистрировано всего 3819 случаев COVID-19 (2369 симптомные, 1450 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило – 600 случаев.

С 01.01.2021г. по 29.04.2021г. зарегистрировано 288 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 2897 исследований, из них положительных – 105.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.