Согласно распоряжению акима города Шымкента N48 от 30.03 2021 года завершение отопительного сезона объявлено для всех теплоисточников города с 5 апреля 2021 года.

Напомним, что отопительный сезон в Шымкенте начался 15 октября. Продолжался он 143 дня и по распоряжению акима Шымкента должен был завершиться 24 марта. Однако из-за холодов, решением главы города отопительный сезон сначала продлили до 1 апреля, а после сдвинули еще на четыре дня. Согласно установленным нормам в Шымкенте отопительный сезон длится 143 дня. Фактически в этом году отопительный сезон составил 155 дней, что дольше на 12 дней обычного.