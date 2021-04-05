ОКОЛО 60 СЕМЬЯМ ОКАЗЫВАЮТ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ҚАМҚОРЛЫҚ» В ТОЛЕБИЙСКОМ РАЙОНЕ.

В Толебийском районе реализуются благотворительный проект «Қамқорлық», инициированный акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым. Цель программы — помощь малообеспеченным семьям, нуждающимся в помощи. В настоящее время по району сформирован список из 59 малообеспеченных семей. В зависимости от их местожительства за каждой семьей закреплены кураторы, среди которых депутаты районного маслихата, акимы сельских округов, руководители самостоятельных отделов, учреждений и предприниматели.

Кураторы предоставят 59 семьям продукты питания, окажут помощь в оформлении, легализации документов в рамках закона. В настоящее время в районе 139 семьям уже оказывают различную помощь на сумму 3 млн тенге.

В частности, 59 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, кураторы оказали помощь на сумму более 1 млн. тенге. Также районными этнокультурными объединениями были распределены продукты питания 8 семьям на сумму 150 тыс. тенге, Молодежным ресурсным центром оказана помощь 10 семьям на сумму 150 тыс. тенге.

Кроме того, «Halyk Bank» в первом квартале 2021 года каждой семье, получающей адресную социальную помощь, предоставили продуктовые корзины на сумму 23554 тенге. В целом, помощь оказана 62 семьям на сумму около полутора миллиона тенге.