Из них около 12 тыс. медицинских работников, порядка 2 тыс. учителей и около 500 сотрудников полиции.

В регионе на сегодняшний день вторым компонентом вакцинировано 8103 человека.

За последние сутки в регионе коронавирусная инфекция выявлена у 12 человек. Суточный прирост составляет 0,26 %. В целом, по области с начала пандемии было проведено около 600 тысяч ПЦР-тестов. За последние сутки в лабораториях обследовано 2276 человек. Кроме того, по области в инфекционных больницах насчитывается 610 мест, из них 392 свободны.

Вместе с тем, на сегодняшний день в регионе насчитывается более 23 тыс. медицинских работников. Из них более 5000 — врачи, остальные — специалисты среднего звена. Благодаря самоотверженному труду людей в белых халатах в регионе полностью выздоровели 4392 пациента, заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 4569 подтвержденных случаев заражения Covid-19, у 2920 из них болезнь протекала бессимптомно.

В тоже время, на склады хранения вакцин в Туркестанской области поставили 2 морозильника объемом 601 литр, а за счет средств областного бюджета приобретено 20 морозильных камер объемом 143 литра. Более того, 65 пунктов для проведения вакцинации полностью оснащены холодильниками и обеспечены 38 термоконтейнерами объемом 50 литров для транспортировки вакцин.

Стоит отметить, вакцинация в Казахстане является добровольной. Согласно статье 77 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено.