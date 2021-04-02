Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Нурбек Нышанов еще раз напоминает жителям региона о том, что сейчас не время расслабляться.

​​​​​​​​Туркестанская область находится в списке зеленых зон по матричному оценочному показателю эпидемиологической ситуации, однако, в связи с осложнением ситуации в соседних городах и областях, следует максимально опасаться заражения инфекционными заболеваниями КВИ и пневмонией. ​​

За последние две недели в регионе отмечается рост коронавируса на 36%, пневмонии — на 54%. Невыполнение карантинных требований, т. е. неношение масок, посещение свадеб, мест массового скопления людей, а также несоблюдение элементарных требований в помещениях приводит к заболеванию граждан.

​​​​​​​​​​​​​С начала года в области зарегистрировано 818 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. С 30 по 31 марта зарегистрировано 15 случаев заболевания КВИ, с пневмонией зарегистрировано 28 граждан.

​​​​К настоящему времени в области подтверждено 4493 случая заражения коронавирусом Covid-19. С начала года зарегистрировано 625 случаев пневмоний. Организация семейных, праздничных мероприятий среди населения остается под запретом. ​С начала года организовано 192 запрещенных праздничных мероприятий.

​​​​​​​​​​Главный государственный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов считает, что единственным способом профилактики коронавирусной инфекции является вакцина. Поэтому население региона должно ответственно относиться к своему здоровью и не бояться вакцинироваться.

​​​​​​​​​​Напомним, в Туркестанской области в настоящее время 12700 граждан были вакцинированы от covid-19 по собственному желанию. В апреле ожидается прибытие еще 10700 доз.