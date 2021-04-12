В Шымкенте задержан гражданин, который похитил 7 деревьев.

10 апреля 2021 года в управление полиции Енбекшинского района Департамента полиции города Шымкент обратился житель города. В своем заявлении он указал, что 01 апреля в 13-30 в жилом массиве Жулдыз, ул. Жанакурылыс Б/Н неизвестным лицом было тайно похищено 7 деревьев, находившихся у дома.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковыми инспекторами местной полицейской службы Управления полиции Енбекшинского района Департамента полиции города Шымкент был установлен и задержан 45-летний местный житель.. Ведется проверка.