Вора, совершившего кражи из магазинов, задержали полицейские Туркестанской области.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился один из частных предпринимателей о том, что неизвестные совершили кражу из его магазина.

Воришки проникли в помещение, взломав входную дверь и похитили из кассы 200 тысяч тенге и несколько напитков. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”.

Для раскрытия преступления и задержания подозреваемых лиц стражи порядка сразу же прибыли на место преступления. Полицейские опросили свидетелей, провели подворный обход и изучили камеры видеонаблюдения.

В это время в полицию обратился еще один потерпевший. На это раз воришки похитили из магазина товары на 300 тысяч тенге и мелочь из кассы. Здесь злоумышленники также проникли в магазин, взломав входную дверь. В ходе расследования оперативники пришли к выводу, что обе кражи возможно совершили одни и те же лица и продолжили розыскные мероприятия.

В результате ОРМ полицейские Сайрамского РУП установили подозреваемого и задержали его по месту жительства. Молодой человек полностью признался в содеянном.

Подозреваемого жителя Сайрамского района доставили в Управление полиции для выяснения всех обстоятельств. Следствием установлено, что подозреваемый похищенное спрятал у себя дома.

Изъятые в качестве вещественных доказательств украденные вещи полицейские вернули законным владельцам. Подозреваемый находится под подпиской. По данным фактам проводится расследование.