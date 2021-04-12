Казахстан 12 дней находится в красной зоне.

Главврач страны на заседании правительства заявил, что ситуация продолжает накаляться. Количество заболевших в апреле, по сравнению с месяцем ранее увеличилось втрое, больше стало и умерших.

«В апреле текущего года отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, за 11 дней апреля зарегистрировано 24 955 случаев КВИ по сравнению с аналогичным периодом марта. Отмечается рост заболеваемости в три раза. В сутки регистрируется до 2 800 больных. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах Казахстана, за исключением Костанайской и Туркестанской областей», — говорит Алексей ЦОЙ, министр здравоохранения РК.

В зеленой зоне находятся всего два региона страны. Шымкент уже неделю окрашен в желтый цвет — за прошедшие сутки в городе выявили 53 заболевших коронавирусной инфекцией. В красной зоне в стране находятся 8 регионов и городов. В правительстве делают ставку на вакцинацию.

«С 1 февраля в регионы поставлено 611 тысяч доз вакцины. Поставка осуществляется согласно утвержденному графику. Уже завтра ожидается поставка очередных трёхсот тысяч доз в регионы. Дополнительно в апреле ожидается поставка порядка полутора миллионов доз, что обеспечит доступность вакцинации порядка двух миллионов граждан страны в апреле», — говорит Алексей ЦОЙ, министр здравоохранения РК.

Подвели на заседании и итоги первого квартала. Шымкент в республиканском рейтинге лидирует по шести отраслям —из них больше всего по инвестициям и в сфере строительства.

«По итогам января-марта этого года по 6-ти из 7-ми основных показателей отмечается рост социально-экономического развития в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. По 5 из 7 основным показателей отмечается рост в шести регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская области и город Шымкент», — говорит Аскар МАМИН, Премьер-министр РК

В целом, по словам Мамина, экономика Казахстана, несмотря на влияние глобального экономического кризиса, демонстрирует постепенное восстановление основных показателей