Об этом, а также о проделанной работе за первый квартал текущего года и о планах на ближайшую перспективу рассказал руководитель управления предпринимательства и инновационно-индустриального развития г. Шымкента Береке Дуйсебеков.

После снятия некоторых ограничительных карантинных мер, малый и средний бизнес в Шымкенте постепенно восстанавливается. В мегаполисе свое дело развивают свыше 68 тысяч предпринимателей. Объем произведенной продукции превысил 699 млрд тенге. Важно, что постоянной работой при этом есть обеспечены 166 тысяч шымкентцев.

Береке ДУЙСЕБЕКОВ, руководитель управления предпринимательства и инновационно-индустриального развития г. Шымкента: На поддержку и развитие предпринимательства в рамках реализации госпрограммы «Дорожная карта бизнеса -2025» в этом году выделено 2 млрд 396 млн тенге. В этом месяце будет предоставлена поддержка 259 проектов на 784 млн тенге. До 19-го апреля принимаются заявки на получение безвозвратного гранта по программе «Дорожная карта бизнеса».

Поддержат в Шымкенте женщин в бизнесе и молодежь. Победители проекта «Мен кєсіпкер боламын» получат до 10 млн тенге кредита по минимальной ставке.

С начала года в Шымкент привлечено почти 6 миллиардов тенге инвестиций. Продолжается работа по созданию агроиндустриальной зоны «Тепличный рай». А возле жилого массива Кайнар булак вскоре появится пищевая индустриальная зона.