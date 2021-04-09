В этом году Шымкент должен подготовить миллион квадратных метров жилья для населения, передает Otyrar.kz

Работы по строительству жилья ведутся круглые сутки, несмотря на пандемию сотни квартир уже готовы к заселению. С проверкой в Шымкент прибыл заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Еркебулан Дауылбаев.

Новые многоэтажки в мкр «Shymkent Sity» строит СПК. Заместитель главного коммунальщика страны обращает внимание на качество дверей, стен, окон и кровли. Теперь контроль за строительством будет тотальный. Каждый объект будет оснащен системой видеонаблюдения, за ходом строительства будет следить специальная комиссия в министерстве.

«Мы уже внедрили новую систему, которая предусматривает наблюдение за строительством в режиме онлайн. Что это даст? Мы будем видеть, как ведется строительство», — сказал Еркебулан Дауылбаев, заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК.

А в микрорайоне «Туран» десятки многоэтажек готовы к заселению. Жилье по трем направлениям кредитное, арендное и квартиры от СПК. В Туране сдадут до конца года 286 тыс. кв метров, а это около 4 тыс. квартир.

«На каждом участке находится авторский и технадзоры, это их ответственность. Каждую работу они принимают отдельно, после подписывают и только потом идет оплата. На такие проблемы должны реагировать местные власти, все через суд, только суд может принять решение. Но, нужно понимать, что у компании застройщика есть пять лет гарантии, за это время нужно решить все», — пояснил Еркебулан Дауылбаев, заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК.

Главная проблема — качество жилья. Не секрет что очередники с опасением покупают новые квартиры, так как зачастую спустя несколько лет, стены начинают осыпаться, фасад дает трещину. Еркебулан Дауылбаев уверяет, что за качеством будут следить онлайн. А вот только будет ли от этого результат, вопросы сложный. Если суд решит, что подрядная компания виновата, им придется за все отвечать по закону.

В завершении рабочего визита столичный чиновник встретился с представителями районных акиматов и управлений, где упомянул о том, что за качество новых домов придется отвечать по закону, если поступят от жителей обоснованные жалобы.