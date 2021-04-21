ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ ВАКЦИНИРОВАНО 3 482 ЧЕЛОВЕКА

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на территории города Шымкент находится на постоянном контроле. За прошедшие сутки проведены проверки 593 объектов (559 объектов предпринимательства, 34 частных объекта). Из них в 17 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

20 апреля 2021 года в городе вакцинировано 3 482 человека (I компонент — 3 396, II компонент — 86). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 71 284 человека. Из них 7 004 человека получили два компонента прививки. За прошедшие сутки зарегистрировано 80 случаев заражения КВИ (симптомные — 56, бессимптомные — 24). 24 человека госпитализированы в инфекционный стационар, 56 человек взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах всего 1 290 мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ОЦГО Орынбаева — 70 мест, лечебный центр №14 – 250, городской перинатальный центр – 30). Наполняемость коек составляет 34%, 844 коек свободны.

Единственный способ победить эпидемию — вакцинация. Призываем горожан быть ответственнее к своему здоровью и сделать прививку.