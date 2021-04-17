Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории города Шымкент осложняется.

За прошедшие сутки в Шымкенте выявлен 121 случай Ковид-19. Из них 81 — симптомные, 40 — бессимптомные. 34 инфицированных госпитализированы в инфекционный стационар, 87 взяты на домашний карантин.

Управление здравоохранения отмечает, что Шымкент находится в «красной зоне» и число зараженных коронавирусом растет день ото дня. Поэтому специалисты призывают всех горожан не выходить из дома, строго соблюдая санитарные требования. Также советуют сделать прививку от инфекции.

Стоит отметить, за сутки в городе вакцинировано 9462 человека. Первый компонент получили 9 215 человек, второй — 247 человек. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 55 868 человек. Из них 6 742 человека получили два компонента вакцины.