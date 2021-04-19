За прошедшие сутки в Шымкенте вакцинировано против коронавируса — 2 756 человек.

Это очень низкий показатель. На заседании штаба по COVID-19 было сказано, что в день вакцину в нашем городе должны получать не менее 10 000 человек. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 63 097 человек. Из них 6 795 человек получили два компонента вакцины.

На постоянном контроле соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на территории города. 18 апреля проведена проверка 411 объектов (403 предпринимательства, 8 частных объектов). Из них в 7 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировано 114 случаев заражения КВИ (симптомные — 69, бессимптомные — 45). 38 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 76 человек взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах всего 1010 мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ОЦГО Орынбаева — 70 мест), наполняемость коек составляет 45%, 551 коек свободны. В инфекционном стационаре лечение получают 459 больных (КВИ-284, пневмония-163, ОРВИ-12)

Призываем горожан соблюдать масочный режим и ответственнее относиться к своему здоровью. Отметим, что единственный способ победить эпидемию — это вакцинация.