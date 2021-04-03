За прошедшие сутки в городе Шымкент зарегистрировано 66 случаев заражения КВИ (симптомные — 36, бессимптомные — 30).

15 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 51 человек взяты на домашний карантин.

На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется 1 380 коек (городской инфекционный центр-560, клиника Атамекен-500, ТОО «14 емдеу орталығы»-320 коек), наполняемость коек составляет 22%, свободны 1 069 коек. В инфекционном стационаре находится на лечении 311 больных (3 ИВЛ, 23 НИВЛ).

Проведенные лабораторные исследования (ПЦР) – 315 470, за сутки — 2 210.

На территории города в усиленном режиме работают 22 мобильные группы по мониторингу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 2 апреля они провели проверку 485 объектов. Из них в 27 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы (441 объектов предпринимательства, 44 частных объектов).

Уважаемые жители города! Предотвращение потенциальной волны коронавируса зависит от каждого из нас. Давайте не будем забывать простые правила предосторожности.