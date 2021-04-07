Из них 449 — правоохранители, 304 — работники образования, 243- специалисты в сфере строительства, 233 — работники сельского хозяйства.

Немало среди них и тех, взятки брал и продолжает брать — медики и специалисты в сфере энергетики, жилья и коммунального хозяйства. Все они нарушают закон, несмотря на ужесточение наказания.

Напомним, что наказание «дающим» взятки с трех лет увеличено до пяти.

За подношение от 145-ти тысяч тенге до 8 миллионов — грозит срок до 7 лет лишения свободы. В деле со взяткой будет привлечён и посредник. Если он впервые пошел на такое преступление ему грозит — 3 года лишения свободы, вместо двух.

Еще один путь борьбы с коррупцией — система стимулирования граждан, сообщивших о поборах.

182 казахстанца заработали на этом свыше 10 с половиной миллионов тенге.