Женщина украла два телефона и деньги, передает Polisia.kz.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП поступило заявление о краже. У местной жительницы украли два телефона и деньги. Общая сумма ущерба составляет 400 тысяч тенге. В течение суток полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась знакомая потерпевшей, с которой они распивали спиртное. Злоумышленница призналась в содеянном.

Сейчас она находится под подпиской. Похищенное имущество вернули законному владельцу. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”. Ведется досудебное расследование.