На территории города Шымкент ведется постоянный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

За прошедшие сутки проведены проверки 318 объектов (311 объектов предпринимательства, 7 частных объектов). Из них в 8 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Кроме того, на 11 мая в городе зарегистрировано 69 случаев заражения КВИ: 32 человека госпитализированы в инфекционный стационар, 37 человек взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 1 406 койко-мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ЦГБО имени Орынбаева — 70 коек, лечебный центр №14 – 250, городской перинатальный центр – 30, реабилитационный центр №2 – 100, городская клиническая детская больница – 10, городской кардиологический центр Шымкент – 6). Наполняемость койко-мест — 48%, свободны 729 коек.

За прошедшие сутки в городе вакцинировано 8 135 человек: I компонент – 2 835, II компонент – 5 300. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 152 153 человека. Из них 58 581 человек получили два компонента вакцины.