Согласно протоколу заседания комиссии, состоявшегося в городе Шымкент в мае, было принято решение об обеспечении арендным жильем 147 граждан, у которых подошла очередь на жилье.

На сегодняшний день в отношении 147 граждан завершена внутренняя документация, жителям вручены ключи от квартир. Из них 42 квартиры — многодетным семьям, 97 квартир — социально уязвимым слоям населения, 8 квартир — гражданам категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данные квартиры распределены в многоэтажных жилых домах микрорайонов Туран, Турлан, Асар 2.

В числе обеспеченных арендным жильем есть и жительница города Куралай Токмурзаева. В 2014 году она зарегистрировалась в списке очередников, нуждающихся в жилье по категории многодетных семей. Жительница города постоянно следила за очередью на жилье через электронный портал егов. Многодетная мать уже почти 7 лет терпеливо ждала своей очереди. И сегодня радости семьи, получившей арендное жилье, нет границ.

При вручении ключей жителям строго соблюдались все меры предосторожности карантинного режима. Сначала граждане в порядке очереди пришли в управление жилья, где провели работу по подписанию договорной документации. А, ключи от квартир были доставлены жильцам через контролеров вводимых в эксплуатацию жилых домов.

Стоит отметить, в апреле текущего года 161 очереднику, состоящих в списке нуждающихся в жилье, были сданы арендные квартиры без права выкупа, в дальнейшем планируется охватить квартирами 369 граждан. А в 2020 году арендное жилье получили 392 гражданина. Среди них многодетные семьи, социально уязвимые слои населения, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Кроме того, 300 квартир переданы работающей молодежи.