За прошедшие сутки в Шымкенте против коронавирусной инфекции привито 1 585 человек:

I компонент – 655, II компонент – 930. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 172 165 человек. Из них 78 532 человека получили два компонента вакцины.

На 26 мая зарегистрирован 91 случай заражения КВИ. 17 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 74 человека взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 1 406 койко-мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ЦГБО имени Орынбаева — 70 коек, лечебный центр №14 – 250, городской перинатальный центр – 30, реабилитационный центр №2 – 100, городская клиническая детская больница – 10, городской кардиологический центр Шымкент – 6).

На территории города работают 20 мобильных групп по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. За прошедшие сутки проведены проверки 248 объектов. Из них в 6 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Город Шымкент по эпидемиологической ситуации перешел в «зеленую» зону. Единственный способ победить коронавирусную инфекцию — это вакцинация. В городе есть 43 прививочных пунктов. Призываем жителей города обратить внимание на меры предосторожности и как можно скорее получить вакцину.