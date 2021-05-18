Масштаб и монументальность. Незыблемость и величие. Бесперебойность и мощь.

Описательный ряд коллекции со звучным названием «ZAYẎT» потрясает размахом и толщей. Известный казахстанский дизайнер Айнур Турисбек выступает в коллаборации с технологическим гигантом современности – компанией Samsung – и представляет публике расчетливый, выверенный взгляд на создание коллекции.

Цепкая импульсивность, тончайшее мироощущение, несдерживаемый поток внутреннего хаоса и живописные образы, рождаемые в бурном фантазме, – черты, присущие всякому художнику, обретают единение с холодным лязгом индустриализации, выраженном в фигуре совершенного продукта: AirDresser. Здесь, на стыке двух миров, создается вечное: ZAYẎT. Терзаемая метаниями душа дизайнера облачается в статный металл и рокочущим гулом возглашает!.. О торжестве баланса, о завтрашнем явлении ZAYẎT.

Стилистом коллекции, как и прежде, выступил признанный мастер: Туомас Лайтинен, – под чутким наблюдением которого был разработан лукбук. В очертаниях коллекции угадываются стилистические приемы дизайнера: крупные мазки, строгий крой, геометричность и работа с кожей. Ценители бренда, знакомые с мифологией Айнур, наверняка, отыщут в коллекции новые смыслы, бережно заложенные в нее самим дизайнером.

Анонс коллекции был дополнен презентацией инновационного продукта от компании Samsung: паровым шкафом Air Dresser. Обладатели избранной одежды от-кутюр предпочитают останавливать свой выбор именно на этом продукте, в силу преимуществ AirDresser перед остальными аналогами на рынке.