Аким города Шымкент Мурат Айтенов поздравил фронтовиков города с 9 мая – Днем Победы.

На сегодняшний день в Шымкенте проживает 20 ветеранов Великой Отечественной войны.

Аким города посетил дом ветерана Великой Отечественной войны Калтая Бектасова, который живет в микрорайоне «Бадам 1» Енбекшинского района. 97-летний мужчина еще полон сил. Мурат Дуйсенбекович пожелал ветерану долгих лет жизни.

Калтай Бектасов родился в 1924 году в селе Кызыл канат Толебийского района. 25 февраля 1943 года ушел на войну, в ноябре служил автоматчиком в стрелковой дивизии №44, в ноябре 1944 года — «связистом». В феврале 1945 года вместе с 50 тысячами воинов отправился воевать с японскими империалистами.

Вернулся на Родину в 1947 году. С 1947 по 1967 год работал бригадиром на шахте в городе Ленгер. В 1969 году вышел на пенсию в возрасте 45 лет. Почетный гражданин Сайрамского района, обладатель нагрудного знака «Еңбек ардагері», медали «Облысқа сіңірген еңбегі үшін». На сегодняшний день воспитывает 3 сыновей, 3 дочерей, 34 внуков, 56 правнуков и 15 праправнуков.

Отметим, в честь празднования Дня Победы в Шымкенте ветеранам Великой Отечественной войны было выдано 360 МРП, то есть более 1 миллиона тенге. 3 307 ветеранам тыла оказана единовременная денежная помощь в размере 12 МРП, то есть более 35 тысяч тенге.