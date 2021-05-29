Стройка в Шымкенте может «встать», а строительные компании не смогут выполнить договорные обязательства.

Все потому, что в городе подорожали основные строительные материалы, причем, некоторые, стали дороже вдвое. Так, на 100% подорожала арматура и металлоконструкции, на 31% подняли ценники на цемент, стал дороже и жженый кирпич.

«Если взять арматуру, то в октябре прошлого года она стоила 214 тысяч тенге за тонну, подорожала в мае до 435 тысяч тенге. Ожидается дальнейший рост цен, он скажется на стоимости жилья. Жженый кирпич в феврале стоил 48 тенге, в мае 71 тенге, за три месяца такая цена», — говорит Кайыржан Кенжеханов, директор ТОО «ЮгСтройИнвест».

Ценники на строматериалы росли на протяжении пяти месяцев, и это не предел, говорят представители стройкомпаний, цена уверенно «ползет вверх». А между тем, Шымкент остро нуждается в жилье, на этот год было предусмотрено строительство 179 объектов — сколько из них после выросших цен, построят, теперь вопрос.

«Строительство 9-этажного монолитного дома, расходуется около 400 тонн металла, совокупность в смете 10 процентов, а сейчас возросло на 6-7 процентов. Планируется строительство 179 объектов в Шымкенте, общая сметная стоимость 102,8 млрд тенге — это автодороги, инфраструктура, жилые дома», — говорит Нурлан Кабиштаев, директор Палаты предпринимателей г.Шымкента.

В Шымкенте насчитывается 2827 строительных компаний. И если частники, в ответ на подорожание материалов, могут просто поднять ценники на жилье, но компаниям, которые работают по госзаказу приходится экономить, что явно не лучшим образом скажется на качестве строений. Кроме того, проектно-сметная документация действует в течении трех лет. Сроки стройки зачастую смещаются, и за это время себестоимость строительства растет. Заказчики при этом, отказываются вносить корректировки, а если и вносят, то госэкспертиза занимает месяцы в течение которых цена материалов …. опять растет.

«Многие строительные компании обращаются к нам с криком о помощи, о том, что они не смогут выполнить свои договорные обязательства, в связи с резким увеличением стоимости металлоконструкций, арматуры и других строительных веществ. К нам обратились те, кто занимается строительством жилья и мостостроения, автомобильными развязками», — говорит Ойрат Мамиров, председатель комитета строительства и ЖКХ Шымкента.

Заговорили сегодня и о сговоре продавцов. Специалисты говорят, возможно поэтому цены на стройматериалы растут. Правда, руки у проверяющих завязаны.

«С учетом, что имеется мораторий на проверку МСБ, мы не можем их проверить, есть проблемы, которые уполномоченный орган должен решать в масштабе республики. Иначе это повлечет остановку процессов строительства, сроки, во время корректирования строительно монтажные работы не оплачиваются», — говорит Маулен Айманбеков, заместитель Шымкента.

Департамент защиты конкуренции попросили проанализировать рынок цен строительных материалов в Шымкенте, а горакимат, рассмотреть возможность пересмотра и корректировки проектно-сметной документации по строительным объектам. Правда, решать вопрос нужно в первую очередь на государственном уровне, там должны провести меры по индексации цен.