Раз вы читаете эти строки, значит, вы дожили до лета. Уже здорово. Поздравляю!

По традиции в начале месяца заглянем в календарь и отметим для себя события, которые надо бы не пропустить.

Открывает месяц Международный день защиты ребенка, отмечаемый 1 июня. Что надо знать о нем? День защиты детей проводится с целью привлечь внимание взрослых к соблюдению прав детей на свободу мнения, образования, защиты от насилия и права на жизнь. Родители, как и государство, должны признавать и соблюдать права и свободы детей. Об этом говорится в Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959 году. На уровне международного права основным документом является Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года.

Быть может, вы не знаете, но с 2013 года в календаре появился еще один близкий к этому праздник – Всемирный день родителей. Отмечается он в тот же день – 1 июня. В сентябре 2012 года на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было принято решение учредить Всемирный день родителей (Global Day of Parents). Цель праздника – напомнить о роли семьи, родителей в воспитании детей. Поскольку традиции празднования Дня родителей только формируются, лучший способ отметить его – как минимум увидеться со своей семьей, собраться несколькими поколениями. Ужин с фирменными семейными блюдами, просмотр домашнего видео, слайдов, фотоальбома, незабываемое общение. Не забудьте про фото на память.

В этот же день 1 июня отмечается Всемирный день молока. Молоко, дети, семья – это так символично…

1 июня также отмечается 75 лет со дня открытия Национальной академии наук Республики Казахстан.

2 июня тоже важная дата – День здорового питания. Теоретически все мы знаем принципы правильного питания, но следуют им единицы. Знаем, знаем: «Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению».

4 июня – День государственных символов Республики Казахстан. Это особый праздник, объединяющий весь народ Казахстана. Государственные символы были утверждены впервые в 1992 году. Ими являются государственные флаг, герб и гимн. Все они олицетворяют преемственность между прошлым, настоящим и будущим нашего государства, а еще самостоятельность и независимость страны во всем мире, ценностные ориентиры, отражают дух патриотизма, героизм и мудрость народа, стремление к светлому будущему.

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Тема 2021 года: «Восстановление экосистем». Планета снова напоминает нам, что после всех громких обещаний последних лет настало время переходить к конкретным действиям. Нужно принять активные меры по борьбе с тремя главными планетарными кризисами: глобальным изменением климата, потерей биоразнообразия и загрязнением окружающей среды. И действия эти должны быть совместными. Здесь не все так уж безнадежно. Пандемия COVID-19 показала совершенно новый уровень международного сотрудничества и инновационного развития в поиске вакцины. Но самое главное – что не только проблемы, но и их решения могут стремительно развиваться.

6 июня – День русского языка – международный день, посвященный русскому языку, учрежден ООН в 2010 году в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Что делаем в этот день? Читаем произведения Пушкина, любую другую качественную поэзию и прозу, написанную на прекрасном русском языке.

9 июня – Международный день архивов. Эти учреждения призваны сохранить документальное наследие, дать возможность людям знакомиться с уникальными документами. Кстати, у вас в доме тоже может быть свой семейный архив, берегите его.

А еще 9 июня отмечается Международный день дружбы. В жизни каждого из нас был или есть хотя бы один человек, которому небезразлична ваша судьба, с которым вы можете поделиться самым сокровенным. «Дружба – понятие круглосуточное», – верно подметил когда-то писатель Михаил Светлов. Позвоните своему другу, скажите ему, как он дорог вам.

12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом.

13 июня – День работников текстильной и легкой промышленности

14 июня – Международный день блогера. Всемирный день донора крови.

15 июня – Всемирный день ветра.

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

19 июня – День города Шымкента. Три года назад в этот день Нурсултан Назарбаев подписал Указ о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения. Напомню, с инициативой о переносе даты торжества выступил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов на совещании по вопросам социально-экономического развития Шымкента, где присутствовал Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана не возразил против этой идеи. Инициативу акима поддержали городские депутаты, единогласно проголосовав за новую дату праздника на внеочередной сессии маслихата Шымкента. Из-за пандемии коронавируса День города, скорее всего, и на этот раз пройдет скромно, без массового скопления людей. Все больше и больше привыкаем отмечать праздники в семейном кругу.

20 июня – День медицинского работника. Наравне с учителями врачи и медсестры – самые дорогие нашему сердцу люди, сопровождающие нас со «старта» и до самого «финиша» жизни.

В этот же воскресный день отмечаются Всемирный день мотоциклиста, Всемирный день беженцев и Всемирный день защиты слонов в зоопарках. В нашем зоопарке слон только бутафорский. Так что этот праздник не про нас.

21 июня – Международный день скейтбординга, День кинолога.

22 июня – День памяти и скорби. В этом году отмечается круглая дата – 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. День, когда мирная жизнь огромной страны прекратилась на долгих четыре года. Миллионы погибших, миллионы вдов и сирот…

23 июня – Международный Олимпийский день, Международный день вдов.

23 июня – День полиции РК. День государственного служащего РК.

25 июня – День дружбы и единения славян.

25 июня – первый день шильде, самой знойной 40-дневной поры лета.

26 июня – День изобретателя и рационализатора. Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Международный день в поддержку жертв пыток.

27 июня – Всемирный день рыболовства и День молодежи.

28 июня – День работников средств массовой информации Республики Казахстан. Почему именно 28 июня? Потому что 28 июня 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принял Закон «О печати и других средствах массовой информации». «Поручил Правительству учредить своим постановлением профессиональный праздник журналистов Казахстана. Это будет справедливое решение, учитывая важную роль средств массовой информации в развитии общества», – написал на своей странице в Twitter в 2019 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

…А у кого-то в июне дни рождения, новоселья, помолвки-свадьбы. Проведите их со вкусом, весело и радушно.

Календарь июня листала Фарида ШАРАФУТДИНОВА