В УП города Туркестан с заявлением обратился местный житель о том, что на одной из улиц его остановил неизвестный и попросил телефон, чтобы позвонить.

Затем, воспользовавшись моментом, подозреваемый скрытно перевел с его счета более 40 тысяч тенге. Заметив противозаконные действия незнакомца, потерпевший потребовал у него вернуть деньги.

Однако, подозреваемый ударил жителя областного центра и скрылся с места преступления. На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение суток задержали подозреваемого. Им оказался житель города Кызылорда. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК “Грабеж“. Ведется следствие. Мужчина находится под подпиской.