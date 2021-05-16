В сети появилась информация о том, что на дачном массиве Кайнар-Булак пропала шестилетняя девочка, по недостоверной информации сообщалось, что ребенка якобы похитил некий мужчина.

По указанию начальника ДП третьего мегаполиса дачный массив оцепили полицейские и начали проверку.

Позже девочка нашлась. Как рассказала мама девочка, ее ребенок находился у соседей.

«Я когда кинулась искать свою дочь, не могла ее найти. Испугалась и вызвала полицию. Спасибо стражам порядка! Девочку нашли у соседей, она цела и здорова. Ее никто не воровал», — сказала мама девочки.

В полиции Шымкента заявили, что факта хищения шестилетней девочки не было.

«В поисках был задействован весь состав полиции, девочку сразу нашли у соседей, произошло это примерно в 17.45. Никаких фактов хищения не было. Девочка была у одноклассницы дома и ее передали матери», — сказал Серик Ергешев заместитель начальника ДП г. Шымкента.

Сейчас ребенок с родителями ее жизни ничего не урожает.