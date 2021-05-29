Об этом в прямом эфире на странице акимата города в Instagram и Facebook сообщил руководитель управления жилья города Шымкент Азамат Рысжанов.

В ходе прямого эфира, который длился около часа, А. Рысжанов сообщил, что очередникам, нуждающимся в жилье, арендные квартиры из государственного жилищного фонда предоставляются в установленном порядке в порядке очередности. Также отметил, что продвижение очереди на жилье полностью автоматизировано, на него не может повлиять ни один человеческий фактор. Кроме того, остановился на программах кредитного направления.

— Город Шымкент входит в число регионов, где идет интенсивное жилищное строительство. В текущем году арендными квартирами планируется охватить 976 семей. На сегодняшний день управлением строительства сдано в эксплуатацию 696 квартир, из них 300 квартир распределены среди работающей молодежи в 1 квартале текущего года. По 308 квартирам принято решение жилищной комиссии, полностью завершена выдача договоров найма, предоставлено гражданам, состоящих в очереди. До конца года арендное жилье получат 368 семей, — сказал А. Рысжанов.

Стоит отметить, в списке на получение жилья по городу Шымкент зарегистрировано 44 940 граждан. С начала года по кредитному направлению государственной программы «Нұрлы жер» 1 299 граждан получили жилье на кредитной основе. 286 из них зарегистрированы в очереди на жилье.