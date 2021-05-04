В Telegram-чатах казахстанцы обсуждают новость о госпитализации жительницы Волгограда. Якобы из-за вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V» у нее развился тяжелый тромбоз. Это не так, передает stopfake.kz.

В Волгограде одна из пенсионерок, получивших вакцину «Спутник V», действительно была госпитализирована несколько дней спустя. У нее на ногах, как утверждают родственники, появились темные пятна. После осмотра пациентки врачи сделали вывод, что симптомы являются проявлением тромбоза. Родственники пенсионерки поспешили связать это с недавно полученной вакциной.

Однако представители Комитета здравоохранения Волгоградской области уже опровергли связь вакцины с симптомами, которые развились у пенсионерки.

«Женщина имеет хроническое заболевание артериальной системы, которое могло в любой момент вызвать декомпенсацию кровоснабжения. В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей, получает всю необходимую помощь в полном объеме, находится в удовлетворительном состоянии. Отметим, в ходе проведения фармаконадзора в нашей стране не зафиксировано ни одного случая тромбозов, которые развились бы на фоне вакцинации препаратом «Спутник V» и стали следствием его применения», — сообщили представители ведомства.

Фармакологический надзор РФ не выявил ни одного случая тромбоза, связанного с вакцинацией препаратом «Спутник V». Мониторинг побочных эффектов от вакцин против COVID-19 ведется непрерывно.

«Спутник V» используется для иммунизации всех желающих и в Казахстане. О развитии серьезных побочных эффектов у привитых в нашей стране не сообщалось.