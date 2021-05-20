В Telegram-каналах пользователи обсуждают новость о том, что власти предлагают своим гражданам ежегодно обновлять чипы 5G, установленные во время получения вакцины против COVID-19, передаёт stopfake.kz.

Такая услуга якобы появилась на официальном портале Gosuslugi.ru, российском аналоге казахстанского сервиса egov.kz. Это фейк.

Оригинал сообщения о новой опции на российском портале государственных услуг появился 15 мая в сатирическом онлайн-издании «Панорама» (заблокировано в Казахстане).

Новость об обновлении 5G-чипов из вакцин сопровождается «скриншотом» портала Gosuslugi.ru, открытом на странице с заголовком «Обновление 5G-чипов после вакцинации». При этом самой ссылки на страницу на снимке экрана не видно. Учитывая, что ИА «Панорама» не публикует реальных новостей, можно сделать вывод о том, что изображение создано при помощи графических редакторов.

Информационное агентство «Панорама» – это сатирический портал, существующий с 2017 года. Все новости, публикуемые на сайте, вымышленные, о чем сказано на каждой странице издания.

Из этого следует, что сообщение об обновлении 5G-чипов – шутка, не претендующая на достоверность.