Не краска, а удобрения, так прокомментировали чиновники видео, на котором молодые люди красят газон и елки в Туркестане.

В социальных сетях в комментариях к видео предположили, что покраска происходит в ожидании высоких чинов.

В пресс-службе пояснили, что так в городе ухаживают за газонами, и это ничто иное как минеральное удобрение. А зелёный цвет раствора минеральных удобрений необходим в качестве маркера, чтобы были видны участки, на которые наносится жидкое удобрение.

Краска используемая для маркировки, безвредная. Но как выяснилось, не всё так гладко. Подрядчик всё-таки нарушил технологию, нанося удобрения с помощью… швабры! Его пообещали оштрафовать.

«По идее, это такой процесс внесения минеральных удобрений. Никакого вреда ни газону, ни насекомым быть не должно. Однако, на видео, человек неправильно удобряет. Так как подкормку должны делать путём распыления водного раствора, опрыскивания. Подрядчик нарушил технологию и вносил удобрения при помощи подручных средств. К нему будут применены штрафные санкции», — говорит Жанерке ЖАРЫЛКАСЫН, пресс-секретарь акимата г.Туркестан.

В прошлом году подобную реакцию вызвала видеозапись, на которой, якобы, красили грунт в Туркестане. На деле выяснилось, что в духовной столице использовали гидравлический посев газона, который на сегодня является наиболее эффективной технологией посева. С его помощью газон растет даже на самой «бедной» почве.