31 мая – День памяти жертв политических репрессий и голодомора

В последний день весны казахстанцы отмечают День памяти жертв политических репрессий. Этот памятно-скорбный день был учрежден по указу Президента РК от 5 апреля 1997 года.

…Количество жертв исчисляется десятками миллионов. Это дико, немыслимо, бесчеловечно – терять народ намеренно, по «воле» или недомыслию властей того времени. Обрекать их на голодную смерть, унижения, преследования за «инакомыслие», за вольный, независимый взгляд на жизнь. Вы только представьте себе: вас могли уничтожить уже за то, что вы мыслите иначе, чем власти предержащие.

У этого кошмарного явления есть свое официальное определение. Сверьте его со своими представлением. Итак, «политические репрессии в СССР – принудительные меры государственного воздействия, включающие различные виды наказания и правоограничений, применявшиеся в СССР к отдельным лицам и категориям лиц по политическим мотивам».

При всей моей ностальгии по СССР признаю тот факт, что политические репрессии в Советской России начались сразу после Октябрьской революции 1917 года. Их жертвами становились не только активные противники большевиков, но и люди, просто выражавшие несогласие с их политикой. Под репрессии попадали люди из числа не пролетарского происхождения: бывшие полицейские, жандармы, чиновники царского правительства, священники, помещики и предприниматели.

«Красный террор» периода Гражданской войны «плавно» перетек в сталинские репрессии. К тому времени в стране начались принудительная коллективизация и ускоренная индустриализация. Вот тогда репрессии приобрели массовый характер.

Этот период был особенно губителен для нашей республики.

Лидером компартии Казахстана с октября 1925-го по февраль 1933 года был Филипп Голощекин, настоящее имя Шая Ицикович. Согласно «Википедии», первым мероприятием в Казахстане, проведенным по его приказу осенью 1928 года, была конфискация. Под нее попали 700 хозяйств, у которых было отобрано около 150 тысяч голов скота (в переводе на крупный рогатый скот). По признанию самого Голощекина, первоначальные замыслы были вдвое масштабнее, собирались конфисковать хозяйства от 1500 голов и общее число «баев-полуфеодалов» должно было составить 1500. Но при утверждении плана конфискации в ЦК ВКП(б) и ВЦИК СССР Голощекина одернули и установили другие нормы: 400 голов – кочевые хозяйства, 300 – полукочевые, 150 – оседлые. Общее число хозяйств снизилось до 700.

Жертвами такой политики стали до одного миллиона казахов (по официальной переписи населения). В 1931 году откочевали 1 млн. 30 тысяч человек, в том числе 616 тысяч безвозвратно, сотни тысяч бежали в Китай.

О проведении под руководством Голощекина коллективизации и раскулачивания в Казахстане вспоминают со смешанным чувством ненависти и ужаса.

Особенного размаха политрепрессии в СССР достигли в 1937-1938 годах. Это время «Большого террора», когда сотни тысяч граждан были расстреляны или отправлены в лагеря ГУЛАГа по обвинениям в совершении политических преступлений.

За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн. человек. С 1920-го по 1953 год только в Казахстане было осуждено более 100 тыс. человек, к 25 тысячам граждан была применена высшая мера наказания (расстрел).

Среди жертв репрессий – представители интеллигенции: Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Магжан Жумабаев, Жусупбек Аймаутов, Халел Габбасов, Мухамеджан Тынышпаев, Халел Досмухамедов, Жакып Акбаев, Турар Рыскулов, Ныгмет Нурмаков, Султанбек Ходжанов, Узакбай Кулумбетов, Ураз Джандосов, Абильхаир Досов, Смагул Садвакасов, Темирбек Жургенов, Алихан Букейханов, Сакен Сейфуллин, Ильяс Джансугуров, Беимбет Майлин, Кудайберген Жубанов, Санджар Асфендияров…

С конца 30-х годов в Казахстан были депортированы сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев. А в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Общее их число достигло миллиона 200 тысяч человек.

С разной степенью интенсивности политические репрессии продолжались до самой смерти Сталина в марте 1953 года. Тогда же началась всеобщая реабилитация, и масштаб репрессий резко уменьшился.

И все же советская власть продолжала подвергать преследованиям людей альтернативных политических взглядов – диссидентов – вплоть до конца 1980-х годов. Уголовная ответственность за антисоветскую агитацию и пропаганду была отменена только в сентябре 1989 года, за два года до распада СССР.

К жертвам политрепрессий в нашей стране причислены и участники демонстраций, проходивших в СССР в декабре 1986 года. Без малого 35 лет назад ЦК компартии волевым решением, не учтя мнения граждан республики, снял с должности первого секретаря ЦК компартии Казахской ССР Динмухамеда Кунаева и назначил на его место Геннадия Колбина. В стране прошли массовые акции протеста, которые были подавлены. Общее число задержанных превысило 8,5 тысячи человек.

Жертвы были не напрасны. Меньше чем через пять лет Союз распался. А в 1993 году в независимом Казахстане был принят закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий».

…В ноябре 2001 года в Шымкенте был открыт музей жертв политических репрессий. Это один из первых политических музеев в стране, который был призван увековечить память жертв репрессий. Здание было построено по проекту архитектора, заслуженного деятеля искусств РК Аманжола Найманбая.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА