Второй год в стране не проводят парадов в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы.

Причина понятна: из-за коронавирусной пандемии и связанного с этим запрета

на массовое скопление людей.

Сказать про это просто «жаль», значит, ничего не сказать. Особенно жаль шествия «Бессмертного полка», ведь это народное движение так пришлось по душе нашим людям. Больше всего памятен день 9 мая 2014 года, когда в Шымкенте «Бессмертный полк» прошагал в первый раз. Это было нечто! Во главе колонны – духовой оркестр, растяжка с эмблемой «Бессмертного полка», и в первой шеренге рядом с нами – сын фронтовика, аким тогда еще Южно-Казахстанской области Аскар Мырзахметов. Песни, речевки, крики «Ура!»… Минут через пять многим участникам показалось, что над колонной, над нами, шагавшими в одном строю, в одном ряду, нависли духи, аруахи наших ушедших в вечность фронтовиков, тружеников тыла… Мы это почувствовали – их благодарность за то, что мы помним про них, чествуем их ратный и трудовой подвиг.

Рано или поздно пандемия закончится. В деле наследия Великой Победы, памяти о той войне важно за это время не упустить воспитательной работы. Чтоб наша молодежь имела четкое представление о той войне, ее масштабах, противоборствующих сторонах, союзниках. Ну и раз мы уже 30 лет как граждане суверенного государства, то молодым надо знать и об участии, вкладе Казахстана в победу над фашизмом. Тут есть чем гордиться!

В этом смысле Шымкенту повезло. Есть в городе несколько смысловых точек, на примере которых можно рассказывать молодежи о Великой Отечественной войне. Свинцовый завод, ЧПО КПО, масложиркомбинат, химфармзавод, здание школ №№8, 17, 21, мемориал Славы и так далее. Напомню, 14 из 26 промышленных предприятий, прибывших в первые месяцы войны в Южно-Казахстанскую область с оккупированных фашистами территорий, разместились в Чимкенте.

…Недавно я ехала с Крытого рынка на 96-ом автобусе. Кондуктор еще на Гагарина в числе прочих проанонсировал остановку «Прэс». Явно имелась в виду остановка «Завод прессов-автоматов». Более современное название этого завода – ШПО КПО. Поясню тем, кто позабыл или не знал вообще, что эта аббревиатура означает Шымкентское производственное объединение кузнечно-прессового оборудования. Так вот, кто-то из пассажиров сделал кондуктору замечание, сказал, как правильно звучит это название. Парнишка был необидчивым, согласно кивнул, мол, понял. И тут с дальнего конца салона автобуса раздалось: «А знаешь ли ты, какой это был завод? Снаряды выпускал, орудия, из которых били фашистов». Пассажирка пенсионного возраста добавила: «Моя мама с тетей из Воронежа эвакуировались. На этом заводе в войну работали, считай, под открытым небом». Короче, пока мы доехали до моей остановки «Мангельдина», с завода уже «танки выезжали». С этим, конечно, явный перегиб получился, но то, что парнишка-кондуктор в этот день прослушал кратчайший курс истории ВОВ, – это факт. При желании он легко может найти в интернете справку о том, что «…в конце 1941 года в Чимкенте встречали оборудование Воронежского завода кузнечно-прессового машиностроения. Предприятие разместилось на территории механического цеха свинцового завода. Оно начало выдавать продукцию уже в феврале 1942 года».

Еще одно огромное «жаль». Жаль, что завода этого нет. Нет его уникального оборудования. Говорят, станки заводские поштучно распродали, по разным странам, специально для этого в город гонцы приезжали. Кое-что работает-крутится до сих пор на частных заводах Шымкента. На сайте Titus.kz попался такой коммент по заводу. Пользователь под ником «СССР» написал еще в 2018 году: «Примерно год-два назад на меня мой товарищ вышел. Живет в Пензе, работает кое-где, на кое-каком заводе. Там у них один станок сломался. Полезли смотреть, а там в данных о производителе значится наш пресс-автомат. Спрашивает, как он там вообще? Как связаться с заводом, в сети никаких данных? Ну мне пришлось расстроить его, я сказал, что завод умер».

Да уж… Как умер и промышленный гигант цветной металлургии – свинцовый завод. Помните фразу, ставшую поистине хрестоматийной: «Семь пуль из десяти, выпущенных по врагу, были отлиты из чимкентского свинца». Нет теперь и этого завода.

Так как будем на этот раз праздновать 9 Мая? Можно сходить в парк Абая к мемориалу Славы и возложить цветы. В моей семье мы выставим на почетное место – төрге қойып – штендеры с портретами наших отцов-дедов-свата. Раньше мы выходили с ними на «Бессмертный полк», теперь будем считать, что временно ушли в подполье. Ничего, потерпим-подождем.

Если в родне есть дети-подростки, в эти дни посмотрите вместе с ними фильмы о войне, объясняйте им что-где, послушайте, а то и спойте с ними песню. В нашей домашней библиотеке мы поместили рядышком на полках книги о войне – начиная с мемуаров К. Жукова, книги А. Бека «Волоколамское шоссе» и заканчивая В. Быковым и С. Алексиевич, брошюрами местных авторов о том суровом времени и его героях. Возможно, вместе с детьми вы откроете новые для себя имена. Как это произошло со мной. Я только недавно узнала о судьбе советского танкиста Иона Дегена, в 19 лет написавшего на фронте такие пронзительно-откровенные строки:

Мой товарищ, в смертельной агонии

Не зови понапрасну друзей.

Дай-ка лучше согрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони, ты не маленький,

Ты не ранен, ты просто убит.

Дай на память сниму с тебя валенки.

Нам еще наступать предстоит».

Почитайте фронтовую прозу Бауыржана Момышулы, дневники Ильи Эренбурга, очерки Самуила Гельфанда о наших земляках. Вас ждет немало откровений. Словом, получите качественную прививку от фашизма. Поверьте, сегодня это тоже важно.

С Днем Победы, дорогие земляки! Здоровья вам. Будьте свободны и счастливы! Ведь за это, в том числе, была пролита кровь наших бойцов.

Фарида Шарафутдинова